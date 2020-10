¿Qué comprende la Fase 1 (y resto de las Fases)?

El siguiente link muestra por Fases, las actividades permitidas y prohibidas de acuerdo a la situación de cada lugar.

Desde el municipio a partir del anuncio oficial del retroceso a Fase 1 de Coronel Charlone y Emilio V. Bunge se dispuso esta información para que quienes habitan esos lugares puedan evacuar las dudas que la situación pudiera generar.

«Fase 1 implica que se van a restringir muchísimas de las actividades y van a ir recibiendo los protocolos y para eso hemos hablado con el personal de seguridad, de salud, las instituciones y el grupo de emergencias para que estas medidas sean cumplidas. Por lo cual la recomendación que hemos hecho en todos los comunicados anteriores es de aunar los esfuerzos y de ser particularmente profundos los cuidados que tengan entre los vecinos, la comunidad y los familiares. Las reuniones familiares quedan exclusivamente para el grupo íntimo de la familia, se recomienda que no salgan de sus casas salvo por alguna necesidad y que lo haga una persona indicada y que después de las seis de la tarde no anden en la calle, no salgan y no pueden haber reuniones sociales. Por supuesto que los bares, los clubes y demás van a estar cerrados y solamente van a estar los delivery´s actuando y aquellos negocios que sean considerados esenciales para las necesidades básicas de la población», sostuvo el intendente en su mensaje de esta mañana.

