CAMPANA CONFIRMÓ A BUNGE Y CHARLONE EN FASE 1 (VIDEO)

Tal como había adelantado Distrito Interior esta mañana, ambas localidades verán restringidas las actividades deportivas, encuentros sociales, horarios de circulación, entre otras medidas que comprende la Fase más restrictiva.

Palabras del Intendente Eduardo Campana

Al día de hoy la evolución de los casos COVID-19 son doscientos cincuenta y uno (251), y de esos hay trescientos (300) contactos estrechos, de los cuales ciento diecisiete (117) están confirmados activos hasta el momento y ciento treinta y cuatro (134)son pacientes recuperados. Quinientos siete (507) personas están aisladas en su domicilio. Hay cuarenta y cuatro (44) sospechosos, de los cuales estamos esperando el resultado de los hisopados. Internados en la sala del Hospital hay cinco (5) pacientes y uno (1) en Terapia con asistencia respiratoria mecánica. Hasta el momento no hay pacientes fallecidos, pero es llamativo el comportamiento de esta enfermedad en dos localidades; Emilio V. Bunge y Coronel Charlone. En Bunge hay treinta y dos (32) confirmados con hisopados y por contactos estrechos hay treinta y seis (36) personas. Hablando con el personal de salud y el profesional médico del lugar estiman que hay más enfermos con síntomas e inclusive alguno de ellos que han consultado por teléfono.

También preocupa el ingreso del virus a la localidad en el Hogar de Ancianos. Allí hay tres (3) abuelos confirmados y dos (2) más con síntomas y en total son cinco (5). Fue hisopado el personal de salud y hasta ahora ha sido negativo. Vale decir que en esa localidad en estos pocos días –menos de dos semanas – la circulación del virus ha sido muy importante y llamativa. Por supuesto hay dos (2) recuperados de la vez anterior.

En Coronel Charlone hay treinta (30) pacientes activos y quince (15) recuperados y estamos hablando de un total de cuarenta y cinco (45) y hay una situación también similar a lo que sucede en Bunge.

Estas dos localidades con la circulación del virus que tiene y el compromiso en las personas mayores porque hasta ahora veníamos con un promedio de edad que venía alrededor de cuarenta años y sabemos que las personas jóvenes pueden sobrellevar mejor esta enfermedad en el Comité de Crisis hemos determinado que deben estar las localidades de Coronel Charlone y Emilio V. Bunge en FASE 1.

Fase 1 implica que se van a restringir muchísimas de las actividades y van a ir recibiendo los protocolos y para eso hemos hablado con el personal de seguridad, de salud, las instituciones y el grupo de emergencias para que estas medidas sean cumplidas. Por lo cual la recomendación que hemos hecho en todos los comunicados anteriores es de aunar los esfuerzos y de ser particularmente profundos los cuidados que tengan entre los vecinos, la comunidad y los familiares. Las reuniones familiares quedan exclusivamente para el grupo íntimo de la familia, se recomienda que no salgan de sus casas salvo por alguna necesidad y que lo haga una persona indicada y que después de las seis de la tarde no anden en la calle, no salgan y no pueden haber reuniones sociales. Por supuesto que los bares, los clubes y demás van a estar cerrados y solamente van a estar los delivery´s actuando y aquellos negocios que sean considerados esenciales para las necesidades básicas de la población.

Realmente para Charlone y Bunge es una situación que debe ser velada por todos los ciudadanos. Con toda la responsabilidad que merece esta enfermedad, sobre todo por las personas mayores.

Hoy por hoy queda la recomendación del uso del barbijo, alcohol en gel y sanitizantes, el lavado de manos, el distanciamiento social y particularmente el aislamiento de las personas.

En el Partido entero hay circulación viral, pero las dos localidades hemos visto una cantidad de casos exacerbados en estos últimos días del mes. Solamente con la responsabilidad individual, social y el comportamiento que tengamos va a hacer que nosotros podamos sobrellevar en estos diez o quince días venideros y que esta crisis no se extienda”.

