Juegos Bonaerenses 2026: General Villegas ya suma diez medallas y va por más este jueves

Cuatro nuevas medallas este miércoles en Mar del Plata, que se suman a las seis conseguidas durante la primera jornada de competencia. Este jueves se desarrollarán Bonaerenses en Carrera en todas las categorías. Una destacada participación de la Delegación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrolla en Mar del Plata, con un total de diez medallas: cuatro de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

Este miércoles 21 de octubre, Bautista Ordinas obtuvo la medalla de oro en Taekwondo, categoría hasta 50 kg; Joaquina Aguilar consiguió la de plata en Natación 50 metros PCD, y Matilda Peralta y Valentino Morales alcanzaron la de bronce en Gimnasia Artística Sub 18 Mixto, Nivel 4.

Además, Paz Francucci ganó su serie de 300 metros llanos y clasificó a la final. También se destacaron el cuarto puesto en Gimnasia Artística Sub 12 femenino, Nivel 1, y los triunfos de los equipos de Básquet 3×3 Sub 16 y Sub 14, Voley Mixto sub 13 de Piedritas y Fútbol Sub 16 PCD.

General Villegas continúa sumando logros y representando al distrito con compromiso, esfuerzo y espíritu deportivo en esta importante competencia provincial.

Resultados del 21 de octubre

Deportes

League of Legend: clasificó a la próxima ronda.

Free Fire: quedó eliminado.

Gimnasia Artística: Sub 12 femenino, Nivel 1, integrada por Sofía Farías, Sofía Almada, Jazmín Piñas, Tomasita Errecart y Julieta Pagliarecci: Cuarto puesto.

Patín Sub 16 -secunda C – Juanita López: Octavo puesto.

Atletismo

Lanzamiento de Martillo Femenino Sub 16 Libre: Eva Luna Castagneri quedó eliminada.

400 m femenino libre sub 18: Ludmila Palma quedó eliminada.

Salto en largo PCD – Luciana Funes (General Villegas): Quinto puesto.

Posta Lanzamiento de Clavas PCD – Dylan Salgado: Octavo puesto.

Hockey: sub 14 femenino perdió 0-2 con San Pedro.

Sub 14 masculino ganó 3-0 a Monte Hermoso.

Canotaje: Federado (Márgara Curá, Alexia Carrizo, Máximo Mansilla y Augusto Pescara) y Promocional (Mercedes Besso, Valentino Delgado, Santos Collado Górriz): 6° puesto.

Tenis sub 14 femenino: Paulina Búsico perdió ante Arrecifes.

Fútbol Tenis sub 14 masculino: Longo – Nievas (Piedritas) perdieron 1-2 con La Matanza.

Ajedrez: Paulina GIordana (Banderaló) quedó eliminada.

Sol Badano Vega (General Villegas) quedó eliminada.

Lázaro Rigonat (Cañada Seca) quedó eliminado.

Tenis de mesa: sub 18 masculino – Rodrigo Tiano perdió 1-3 con Zárate.

PCD Lucas Ocampo +18 masculino ganó 3-0 a Bahía Blanca.

PCD Brenda Romero +18 femenino ganó 3-1 Lobería.

PCD Jazmín Romero sub 18 femenino ganó 3-0 a Vicente López.

PCD Elián Pedersoli trasplantado +40 juega sus partidas el jueves.

Básquet 3 x 3 sub 18 perdió 14-17 con Berisso y quedó eliminado.

sub 16 ganó 16 – 14 a Malvinas Argentinas.

sub 14 ganó 19-11 a Ezeiza.

Softball sub 14 mixto (Coronel Charlone) perdió 7 – 9 con San Pedro.

sub 16 femenino (Emilio V. Bunge) ganó 12 – 6 a San Pedro.

Voley sub 13 mixto (Piedritas): ganó 2-0 a Puán.

sub 14 masculino (Piedritas): perdió 0-2 con General Belgrano.

sub 15 masculino (General Villegas): perdió 1 – 2 con San Miguel.

Beach Voley sub 14 femenino: perdió 0-2 con Junín.

Paleta sub 14 masculino dupla José Lobeto – Facundo Lista (General Villegas): perdió 2-0 con Rauch.

Al cierre de esta edición faltan los resultados de Patín Sub 13 iniciación Paz Larramendy, Ajedrez, Gimnasia Artística Femenino Nivel 2.

Fútbol PCD Sub 16: ganó 8 – 2 a La Plata.

Boccia PCD – Maite Castro: perdió su primer partido y vuelve a jugar este jueves.

ABUELOS

Tenis de Mesa Masculino – Juan Alejandro Castaños perdió 0 – 3 con La Plata.

Alicia Otero perdió 3 – 0 a Olavarría.

Tenis masculino – Omar Emín e Iván Sosa – perdieron 0 – 2 con Dolores.

Tejo Intergeneracional: Fabián Lezna y Alan Báez – ganaron 15 – 14 a Escobar.

Damas: Roberto Avaca sigue participando.

Chin Chon: Marcela García (Piedritas) clasificó a semifinales y juega este jueves.

Pádel femenino dupla María Rosa de Cristóforis y Mónica Cortés – perdieron 0-2 con Coronel Pringles.

Masculino: Horacio Pascual y Jorge Rógora – perdieron 0-2 con General Pueyrredón.

Bochas Intergeneracional: Camilo Ibáñez y Omar Gallardo – perdieron 8 – 10 con Zárate.

Cultura

Folklore: Lorenzo Fernández Gonzáles y Lola Casas Sbrizzi de Emilio V. Bunge participaron y no alcanzaron el podio.

Cabe destacarse que en la categoría Solista Vocal PCD, Carlos Sebastián Martínez, de Villa Saboya, alumno de la Escuela Especial N° 502 de Emilio V. Bunge,. obtuvo la Medalla de Plata (foto de portada)

En Objeto Artístico sub 18 Gino Nonino, Dibujo sub 15 Sofía Decouflet, Poesía Sub 15, Luciana Mendoza de Cañada Seca, Cuento sub 15 Emma Sanz de Cañada Seca y Pintura Adultos Rosana Pinto, Postre Sub 15 Maia Farías de Santa Regina, Ana Vanrell en Plato Principal Sub 18 el viernes se sabrán los resultados.