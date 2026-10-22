General Pinto sumó una nueva medalla en Mar del Plata proveniente de uno de los pueblos
Rocío Peroni, de Iriarte logró este miércoles la Medalla de Bronce en Lanzamiento de Jabalina Sub-16 con una marca de 31,80 mts (+6 metros de su récord anterior).
Menciones destacadas
🔹 Erwin Medina: 4° puesto provincial en Lanzamiento de Disco (34,77 mts).
🔹 Jonás Olguín: ¡A LA FINAL! Clasificó en los 100 mts llanos (Sub-16) para definir el viernes.
🔹 Ana Roullier: 9ª en la provincia en Lanzamiento de Bala Sub-14 (7,49 mts).
Resumen de resultados
🔹 Tenis de Mesa Sub-18: Mía Rodríguez ganó 3-0 vs. Trenque Lauquen.
🔹 Fútbol PCD +17: Victoria 6-3 frente a Ramallo (mañana definen el grupo con Rauch).
🔹 Fútbol PCD Sub-16: Cayó 4-1 vs. Moreno.
🔹 Pádel Sub-18: Gran triunfo 6/1 y 6/0 de Blas/Santichia ante Trenque Lauquen.
🔹 Cultura: Mateo Sánchez Mora presentó su plato de entraña rellena. Veredicto el viernes.
Adultos Mayores
* Sapo: Mercedes García culminó 6ª en la general.
* Pentatlón: Koonstra/Richieri mejoraron marca.
* Bochas: Araujo/Barrera jugarán mañana su último partido.