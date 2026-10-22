Gabriel Nuñez: «Ser docente de primaria, carrera que ofrece el IMI, garantiza inmediata salida laboral» (VIDEO)

Gabriel Nuñez, Secretario del Nivel Terciario del Instituto María Inmaculada, se refiriíó a la oferta académica y las razones principales por las que hoy estudiar el profesorado de primaria resulta tan conveniente.

La escasez de docentes es una de las principales razones, aunque también representa uno de los grandes desafíos por lo que hoy vivie el docente.

A ello se le debe sumar otro motivo por demás de analizado, al que General Villegas y la zona no están ajenos; el nivel inicial, que es otro d elos elegidos en los últimos años, experimenta la crisis de la falta de nacimientos, por ende el cierre de varias salitas de inicial.

Pensando en ello, quienes hayan estudiado o lo estén haciendo para jardín, pueden considerarse las materias equivalenetes y obtener inclusive dos títulos.

La pre inscripción se encuentra abierta, y se pueden evacuar cualquier tipo de dudas.

En esta avanazada por difundir y dar a conocer lo conveniente que resulta la propuesta para el 2027, el Instituto María Inmaculada, que se encuentra junto al CEAM trabajando en la visita a establecimientos educativos, principalmente los alumnos de los últimos años, realizará el 30 «Escuela Abierta», que será la posibilidad de conocer por dentro el edificio, las aulas, además de los promenores de la carrera. Esta invitación que cursa en la nota con Distrito Interior es abierta a la comunidad y no requiere de inscripción previa.