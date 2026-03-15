En una noche que acompaña se lleva a cabo el Fogón de la Parroquia en General Villegas

La Parroquia Nuestra Señora del Carmen lleva a cabo este sábado una nueva edición de su ya tradicional Fogón Familiar San José.

El mismo se desarrolla en la canchita del cura, el espacio abierto que la comunidad católica tiene sobre las calles Pringles y Alberti.

Esta noche por el escenario están pasando bailarines y cantores en su gran mayoría folklóricos que hacen su aporte a la causa; este año el objetivo es, además de continuar con e mantenimiento de las instalaciones parroquiales, la contratación de un servicio tecnológico para combatir la humedad en el templo; el mismo es efectivo, pero tiene un costo alto, explicó el Padre Tomasz, quien agregó que se trata de un método alemán, en el que se utilizan computadoras y descargas en las paredes, que erradican definitivamente la humedad.

Alrededor de las 22 horas el público era importante en cantidad, y continuaban llegando familias al predio.

Esta propuesta logra cada año cumplir el objetivo y continuar fomentando el trabajo en equipo, la integración, practicando la fé en comunidad.

Sobre la calle Pringles, que se encuentra cortada al tránsito entre Moreno y Alberti, se encuentran los artesanos y emprendedores ofreciendo sus productos.