Una buena idea: los Bomberos de Bunge ofrecen el servicio de llenado de piletas y tanques para el verano

El Cuerpo Activo de la localidad de Emilio V. Bunge, perteneciente al distrito de General Villegas, un año más suma este servicio a la comunidad que va encontrando en esta oferta una manera cómoda y amiga con el medio ambiente, de llenar las piletas.

El costo del servicio se cobra por viaje, teniendo en cuenta que la unidad destinada para esta tarea tiene una cisterna de 9.000 litros.

Si el lugar a abastecer se encuentra en la zona rural, al total de kilómetros recorridos se lo multiplicará por el 20 % del precio del litro de gas oil premium.

Otra opción es que se cobra por cada litro despachado de la columna de abastecimiento frente al cuartel.

Cabe aclarar que el agua utilizada es no potable, es decir, no es adecuada para el consumo humano. Esencialmente, es agua que no ha sido purificada o tratada de acuerdo con los estándares vigentes.

Para su contratación los interesados deben comunicarse al 3388 415638.

Con esta acción mientras se evita el uso de agua potable, que no solamente tiene un costo elevado, sino que afecta directamente al medio ambiente, los bomberos suman recursos económicos que son volcados al sostenimiento y funcionamiento del cuartel e institución en general, dinero que regresa a la comunidad.