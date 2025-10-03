Pintense se consagró Campeón del torneo Clausura de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln

Tras casi una década sin obtener un campeonato oficial de la Liga de Lincoln, el último había sido en 2016, el Club Atlético Pintense obtuvo el Clausura esta noche en la cancha de Deportivo Arenaza con el que empató en 1, tras el gol de Samuel Barrera en el primer tiempo; el empate llegó en el segundo tiempo por el tanto de Ezequiel Aguilar a los 78 minutos.

Desde entonces y a pesar de haber terminado con un hombre menos, el desenlace resultaba incierto dada la presión que los rivales se imponían.

Finalmente y tras los minutos adicionados, los dirigidos por «Chany» Cufré, gritaron campeón luego de la postergación de este partido que debía jugarse el pasado domingo, pero la falta de personal policial obligó a suspenderlo.

La copa viajará esta noche a General Pinto para quedarse en la vitrina del blanco. (Foto captura de la transmisión de INFO Lincoln)