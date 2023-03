Se llevó a cabo en el Salón Dorado el Acto por el 135° Aniversario de General Villegas

El Intendente Eduardo Campana presidió este martes el Acto Protocolar en el marco del 135° Aniversario de la Ciudad de General Villegas en el Salón Dorado del Palacio Municipal junto a la Jefe de Gabinete Marina Justo.

Estuvieron presentes Concejales, inspectores, el Párroco Tomász Wargocki, Funcionarios de las distintas áreas del Gobierno Municipal, delegados de las localidades del Partido y representantes de instituciones educativas e intermedias.

Luego que el Intendente junto a la Jefa de Gabinete Marina Justo y la Secretaria de Cultura y Deportes, Sandra Heredia, izaran el Pabellón Nacional el Padre Wargocki realizó una bendición.

Campana en su discurso señaló: “el Partido de General Villegas no para de crecer porque la voluntad de aquellas personas de hacer grande su ciudad, el sentimiento de pertenencia y el amor a la tierra hace que se trabaje todos los días justamente para eso, para que hijos y nietos tengan un futuro mejor.

Casi ocho años llevamos en la gestión y justamente las funciones públicas dirigen el camino que debe trazar una comunidad, un pueblo, un partido. Un camino que es el sentimiento de cada una de las personas y de las instituciones que trabajan para y por nuestra tierra.

En esta gestión desde el comienzo nos propusimos eso y trabajamos incansablemente para eso. Para crear la infraestructura que necesita esta comuna para que sea así de grande y hablamos de grandes obras, de gas, caminos, rutas. Estuvimos ahí presentes. Pero al mismo tiempo dando lugar a que los individuos e instituciones crezcan. Y así lo han hecho.

Hemos crecido en todas las áreas del Municipio, cada una de ellas con libertad de trabajo, ajustando su presupuesto y administración cuidadosa y han podido desarrollar todas sus tareas y así nos lo hemos propuesto desde un comienzo.

Lo hicimos en una gestión anterior porque no puedo olvidar en aquel debate tres palabras de un ex funcionario de este Municipio que decía: gestión, gestión, gestión. Ese es un trabajo serio, responsable que nos saca muchas veces de nuestro foco familiar o tareas cotidianas y nos pone justamente en línea de trabajo en lo que queremos para nuestra comuna, para nuestro municipio. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Pero esto no termina acá, lo vamos a continuar haciendo.

Porque justamente las gestiones que trabajan con responsabilidad y una administración férrea de recursos ordenándose (ordenamiento territorial, de terrenos, administrativo, interno, la mejora de los procesos) en esa línea creo que tenemos que trabajar todos.

Este es un año electoral y hay muchas banderas políticas, pero tengo el profundo sentimiento, y el equipo que me acompaña también, que la bandera más importante es la que nos acompaña y tienen los alumnos hoy e izamos. Es la celeste y blanca y ahí es donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos.

Tenemos que dejar los individualismos para ser serios y responsables y hacernos cargo de lo que realmente acontece que es el crecimiento real, de toda la comunidad y una nación. Hay que dejar de lado las mezquindades, creo que he tenido la particularidad de consensuar, de recibir a todo el mundo, y lo ha hecho también el equipo y con eso hemos tenido enormes logros con el cuerpo legislativo, con las diferentes instituciones y con el crecimiento que hemos tenido y el desarrollo en todo el Partido de General Villegas y esas relaciones establecidas son las más importantes.

Es una relación de diálogo, consenso y llegar a lo que nos conviene a todos, por eso invito a todos a que trabajemos en esta línea y pensemos fundamentalmente en quienes nos suceden. A aquellos chicos que están creciendo, los jóvenes, y en mi caso también pensando ya en nietos.

Es agradecer una vez más la presencia de todos y que podamos celebrar estos 135 años todos los años teniendo un General Villegas cada día mejor, cada día más grande y que nosotros podamos ser felices y disfrutar nuestra querida tierra y eso es pertenencia, es amar nuestro terruño”.

Por su parte la Directora de Educación, Silvia Varea, expresó: “No es posible construir un sentido de comunidad sin una historia, sin conciencia del esfuerzo que implica construir una ciudad.

Quiero hablar también de homenaje. Les propongo a cada uno, este momento, traer a la memoria con nuestro pensamiento a aquellas personas que trabajaron con afán y determinación para hacer de General Villegas un lugar mejor para vivir. Que nuestros pensamientos recordándolos sean también un signo de agradecimiento por su compromiso con el hacer en nuestra ciudad.

Finalmente, hablar de invitación. Los invito a reflexionar sobre la ciudad en la que vivimos, dado que las ciudades se presentan como un objeto obrado de manera colectiva en permanente reconfiguración.

¿Cómo es esta ciudad? ¿Cómo nos gustaría que fuera? ¿Qué transformaciones podríamos proponer para que nuestra ciudad se adecúe a nuestras necesidades y deseos? .Es la utopía la que acompaña el desarrollo de las ciudades. Porque pensar una ciudad a partir de las utopías requiere reconocer en las normas, los planes y las teorías urbanas los ideales que la prefiguraron de una u otra manera en diferentes momentos de su historia.

El otro sentido es social. Los invito entonces hoy como ciudadanos, en esta conmemoración, a trabajar sostenidamente para hacer de General Villegas una gran ciudad reconocida por sus posibilidades educativas, por sus ofertas culturales, por el crecimiento de su población, por una fuerte actividad productiva del campo que la rodea y que representa y ha representado siempre su identidad fundacional.

Una ciudad que crezca y evolucione por el hacer de los ciudadanos que la habitan y transforman a través de su existencia y de acuerdo con sus deseos apropiándosela, de ese modo, como su lugar para ser y estar en el mundo”.

Finalmente alumnos de la Escuela Municipal de Folklore y Tango realizaron una representación alusiva.

