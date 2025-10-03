AHORA: allanamiento, requisa de automotor e inminente detención en General Villegas

Esta mañana personal de la comisaría local, junto a la DDI, el GTO y Policía de La Pampa, llevan adelante un importante despliegue en una vivienda ubicada sobre la calle Pringles, casi esquina Ulla.

Inicialmente se trata de un allanamiento, requisa de un vehículo (Peugeot 3008) e inminente detención.

El operativo estaría vinculado con robos que el sujeto acusado, un hombre mayor de edad con domicilio en General Villegas, habría cometido en otras provincias, principalmente La Pampa, en carácter de ideólogo o aportante de la logística, presumiblemente. AMPLIAREMOS