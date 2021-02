El titular de Seguridad realizó fuertes declaraciones en contra de los jefes policiales de General Villegas (VIDEO)

Fabio Zaratiegui, Secretario de Seguridad de la Municipalidad no ahorró críticas y sugerencias a la hora de referirse a la actitud que últimamente están teniendo las autoridades de las distintas fuerzas policiales del distrito.

El disparador fue la demora de cinco horas que tuvieron los agentes del CPR en el millonario robo de agroquímicos ocurrido el fin de semana en la localidad de Coronel Charlone, la que los agentes intervinientes en primera instancia justificaron diciendo que habían tenido dificultades para cargarle combustible al móvil y trasladarse desde la ciudad cabecera donde tienen la base.

Si bien el comisario Gustavo Aragundi, Jefe de la Patrulla Rural en declaraciones a FM Peregrina (92.9) reconoció lo ocurrido, también refutó la veracidad, ya que reconoció que no existen inconvenientes con el combustible de las unidades y justificó de algún modo que la escasez de personal en la Fuerza hizo que se aguardara el relevamiento de turno con el arribo de efectivos que viajan desde otros lugares; de todos modos el atrevimiento de dar una versión falsa al damnificado del hecho delictivo sería sancionado puertas adentro.

Zaratiegui en la entrevista concedida a Distrito Interior dijo que viajó hasta Charlone para entrevistarse con la víctima del atraco pero en su ausencia habló con su esposa quien le confirmó los dichos que indicaban la falta de combustible en los móviles justificando la demora.

«Yo lo voy a desmentir categóricamente», enfatizó y luego explicó cómo funciona la asistencia que el municipio realiza a las distintas Fuerzas policiales.

La Municipalidad se hace cargo de las reparaciones, insumos de librería, combustible, entre otros, de la Policía Comunal; las otras Fuerzas, CPR, DDI, DDA son descentralizadas y dependen de Provincia, aún así, para garantizar la correcta operatividad y garantizar mejor seguridad el Estado local le provee el combustible.

En el caso del CPR cuenta con 60 litros diarios y cuentan en su poder con los vaucher en blanco para la carga, esa disposición se tomó precisamente, para que en caso de una situación como la del último sábado no haya inconvenientes y se haga uso de la cantidad necesaria, por eso consideró que no había razón para tan prolongada demora.

Respecto al resto de las otras áreas policiales, Policía Comunal, DDI, DDA, los jefes tienen en su poder los talonarios y son quienes los administran; en los pueblos esa administración la realizan los Delegados.

En la entrevista Zaratiegui se refirió a otro punto que suele ser motivo de confusión, como lo es la carga de combustible en los vehículos particulares de efectivos policiales.

En el caso de viajes largos o ante determinadas situaciones consideradas excepcionales eso está contemplado, inclusive para un vehículo perteneciente a Verificación en el que ante la falta de un vehículo oficial se utiliza el particular de quien presta el servicio, más allá de las áreas anteriormente mencionadas. Eso está controlado por el personal administrativo de Seguridad y luego por Compras del Municipio, aclaró.

Con esta explicación Zaratiegui insistió en que no existe justificativo para haber dicho que el problema era la falta de combustible y remarcó que los jefes en situaciones así pueden concurrir.

«Puede no alcanzar el personal pero los jefes se pueden subir al patrullero y asistir al hecho, no se les va a caer nada, estaría bueno que también comiencen a concurrir a los lugares, que es una situación que la vengo hablando y se las reiteraré. Esto no se tendría que repetir más.

No podemos estar pendientes si le corresponde al CPR o la Camunal, la Policía es la Policía, cuando se toma conocimiento concurre, después se delegará; no podemos estar en esa infantilidad que es uno u otro.

El policía es policía en todo el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, ante la toma de conocimiento de un delito que se está produciendo o se ha producido, concurre. Tiene que haber más compañerismo.

Es una cuestión que hay que analizarla pero no puede volver a ocurrir», concluyó.