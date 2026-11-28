Importante: la RN 33 permanecerá cortada al tránsito hasta el lunes a la altura de Rufino
Desde la Jefatura Zonal informaron que el corte de la Ruta Nacional 33 continuará hasta el próximo lunes.
Además, se dispuso personal policial para cubrir la zona de desvíos y ordenar la circulación.
Se recomienda a los conductores utilizar la Ruta Nacional 7 como alternativa, para evitar embotellamientos y demoras en los desvíos de la Ruta 33.
Se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones del personal policial.
El hecho por el cual se produce esta situación, ocurrió ayer por la tard; un camión cisterna que transportaba gas butano – propano volvó a la altura del frigorífico Marú, pasando Rufino en dirección a Amenábar. El tanque continúa cargado y no se podrá hacer el trasvase hasta el inicio de la semana, por lo tanto el imlemento no puede ser movido y su condición de cargado repreesenta un serio riesgo.