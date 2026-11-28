Desde la Jefatura Zonal informaron que el corte de la Ruta Nacional 33 continuará hasta el próximo lunes.

Además, se dispuso personal policial para cubrir la zona de desvíos y ordenar la circulación.

Se recomienda a los conductores utilizar la Ruta Nacional 7 como alternativa, para evitar embotellamientos y demoras en los desvíos de la Ruta 33.

Se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones del personal policial.

El hecho por el cual se produce esta situación, ocurrió ayer por la tard; un camión cisterna que transportaba gas butano – propano volvó a la altura del frigorífico Marú, pasando Rufino en dirección a Amenábar. El tanque continúa cargado y no se podrá hacer el trasvase hasta el inicio de la semana, por lo tanto el imlemento no puede ser movido y su condición de cargado repreesenta un serio riesgo.