Este sábado es el primero de varios sorteos que tiene el Abono de barrio, la tradicional rifa del club Barrio Alegre de Trenque Lauquen que este año ha vuelto con mucha fuerza y nuevos premios,. Mirta Cadena, la reconocida vendedora de sus abonos, habló con Distrito Interior contando las particularidades del Abono de este año y por qué, ella que lo conoce muy bien, considera que es uno de los mejores. Este sábado se sortea la primera de las cuotas, pero queda mucho por delante, entre ello el recital de LBC y Eugenia Quevedo, en febrero de 2027, además de muchas posibilidades para quienes lo adquieran. «Están a tiempo pro varios meses de adquirirlo, pero cuant antes lo hagan mejor, más chances tendrán en los meses por venir. Es una muy buena propuesta», aseguró Mirta.

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