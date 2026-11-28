Esta tarde volcó un camión que tiraba una sisterna cargada con gas propano – butano, carga que, al quedar el implemento con las ruedas hacia arriba, entró en contacto con las válvulas de seguridad, aumentando considerablemente el riesgo de un siniestro mayor.

Por esa razón el tránsito quedó totalmente interrumpido en la Ruta Nacional 33, en dirección hacia Rosario, pasando Rufino, cerca del frigorpifico Maru, siendo desvido por caminos alternativo.

Se estima que mañana por la mañana la empresa del cisterna, que es de Paraguay, realizará el trasvarse necesario, hasta entonces y por estrictas medidas de seguridad no se circulará por ese tramo.

Se solicita a los conductores evitar la zona, respetar los desvíos y seguir las indicaciones del personal de seguridad, publicó FM Ciudad, de Rufino.

Acerca de la mecánica del accidente, trascendió que ell vehículo que transportaba gas, sufrió la explosión de una de sus ruedas, razón por la que se produce el despiste y vuelco, afectando a otro camión. El chofer resultó ileso.