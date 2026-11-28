Volcó un camión de General Villegas en Trenque Lauquen
El hecho ocurrió esta mañana antes d elas 10 horas en un establecimiento rural de Trenque Lauquen.
La mujer que conducía el camión marca Fotón resultó ilesa; es de General Villegas.
Según trascendió, la batea, cargada con fertilizante, cedió por el estado del piso, volcándose sobre uno de sus laterales con las consecuencias que están a la vista para el tractor.
La imagen muestra el momento en que dos grúas intentaba volver a su psoición normal al rodado.