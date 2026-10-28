Pesar en General Pinto por el fallecimiento de un joven tras sufrir un accidente con su moto

Desde el sábado en que ocurrió el accidente vehicular en el que estuvo involucrado, Marcos Fernández, de 24 años, luchaba por su vida en Venado Tuerto, donde se encintraba internado debido a las graves lesiones sufridas.

El hecho había tenido lugar en la RN 7, a la altura de Arón Castellano.

En las últimas horas en redes sociales y grupos de Whatsapp se pedía cadena de oración por su estado de salud que era muy delicado.

Este martes por la tarde se peodujo su deceso.

Los restos del pintense, que trabajaba en el campo para un contratista rural, serán trasladados a General Pinto una vez que la justicia libere el cuerpo, dado que por las circunstancias en que se dieron los acontecimientos, se le practicará una autopsia, que podría ser realizada este miércoles por la tarde o el jueves a la mañana, dependiendo de ello el último adiós en su ciudad que lamenta profundamente su muerte.

En breve informaremos, con información oficial.