El Senado aprobó por 43 votos a favor y 29 en contra el proyecto de reforma electoral que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y la incorporación de Ficha Limpia. La iniciativa obtuvo media sanción y deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

El oficialismo reunió el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. El rechazo se concentró en el peronismo y otros espacios vinculados con gobernadores de ese sector.

La propuesta suspende las PASO y establece que los partidos definan sus candidatos de acuerdo con sus cartas orgánicas. Según el texto informado por Noticias Argentinas, tendrán plazo hasta el 30 de agosto para determinar sus postulantes.

Otro de los puntos centrales es Ficha Limpia, que impediría presentar candidaturas a dirigentes con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos. Esa restricción forma parte del proyecto y todavía debe superar el tratamiento en Diputados.

Qué otros cambios incluye la reforma

Durante la votación en particular se incorporó la obligatoriedad del debate presidencial en segunda vuelta. La iniciativa contempla que el candidato que no participe pierda la publicidad gratuita en los medios de comunicación.

El texto también prevé suspender la elección directa de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur y que los 43 integrantes sean elegidos por el Congreso Nacional.

Además, incorpora la afiliación digital como alternativa al procedimiento tradicional y un casillero para votar la lista completa en la boleta única. Incluye cambios en la publicidad electoral y en las restricciones para el funcionamiento de comercios y espectáculos durante la jornada de votación.

En el debate, Maximiliano Abad sostuvo que acompañaba la suspensión de las PASO por un pedido de los gobernadores radicales y destacó la inclusión de Ficha Limpia como una bandera de su partido.

“Estoy absolutamente convencido de que esto no es proscripción, no es contra nadie, es una respuesta institucional contra la impunidad de dirigentes de varias fuerzas políticas”, afirmó el senador bonaerense.

Desde el peronismo, el pampeano Daniel Bensusán cuestionó que el Gobierno busque suspender las primarias después de no haber logrado eliminarlas. En el cierre, José Mayans calificó la propuesta como una improvisación del oficialismo.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la reforma y expresó su posición favorable a eliminar las PASO, más allá de la suspensión que contempla el proyecto aprobado.