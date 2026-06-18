Fuerte choque a una cuadra de la plaza principal en General Villegas

Este mediodía una moto y un auto colisionaron en la esquina de San Martín y Alberti.

La mecánica del hecho será determinada una vez que se establezca si existen lesiones de importancia en el motociclista que fue trasladado al hospital donde está siendo atendido.

El auto, un Volkswagen Gol, transitada por Alberti, la moto una 110 cc. lo hacía por San Martín. Ésta fue arrastrada unos 30 metros aproximadamente hasta quedar en el lugar donde se encuentran las unidades.

La calle Alberti entre San Martín y Pringles permanece cortada al tránsito.