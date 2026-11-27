Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa: hoy desde las 19:30, procesión y misa en General Villegas (VIDEO)
El cura párroco, Tomasz Wargocki invita a la comunidad a compartir la procesión que partira desde el Hogar de Ancianos hasta la capilla ubicada a unas cuadras, entre los barrios El Cilcón y El Molino.
La misma se desarrollará desde las 19:30 horas y se invita a portar una vela. Luego se celebrará la misa y sobre el final habrá un encuentro en comunidad en el que se compartirán bebidas y alimentos.
El horario tiene como fin dar a todos la oportunidad de asistir y disfrutar de un momento de fe para pedir o agradecer.