El cura párroco, Tomasz Wargocki invita a la comunidad a compartir la procesión que partira desde el Hogar de Ancianos hasta la capilla ubicada a unas cuadras, entre los barrios El Cilcón y El Molino.

La misma se desarrollará desde las 19:30 horas y se invita a portar una vela. Luego se celebrará la misa y sobre el final habrá un encuentro en comunidad en el que se compartirán bebidas y alimentos.

El horario tiene como fin dar a todos la oportunidad de asistir y disfrutar de un momento de fe para pedir o agradecer.