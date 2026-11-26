La propuesta fue realizada por el bloque de La Libertad Avanza y busca reconocer la trayectoria profesional y humana del médico, quien dedicó gran parte de su vida al cuidado de la salud de los vecinos de Banderaló, donde vive y forjó su familia desde hace varias décadas.

El profesional tras jubilarse del ámbito municipal, continuó ejerciendo la Medicina de manera particular en su consultorio, para que la comunidad no perdiera de manera permanente el médico.

Este reconocimiento que se hace en vida, resalta su participación comunitaria más allá de su profesión, y preve la colocación de una placa identificatoria en el Centro de Atención Primaria del pueblo.

Esta noche, en la sesión ordinaria, el médico recibe