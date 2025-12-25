La Policía recuperó una Honda Tornado que había sido robada en General Villegas

La moto había sido sustraída el 2 de diciembre del lugar de trabajo del damnificado, Hernán Greco, en Av. Chassaing Este y Los Ombúes.

Desde el primer momento la Policía de General Villegas trabajó sobre la identidad del sospechoso, un sujeto mayor de edad, oriundo de Carlos Casares, pero sin un domicilio establecida, de hecho, ese detalle llevó a los investigadores buscarlo a él y el rodado en diferentes distritos de una amplia región.

Hace unos días, la pesquisa se orientó a Carlos pellegrini, donde, con la ayuda de efectivos de ese distrito, lograron ubicar el rodado que estaba abandonado, oculto, en un terreno baldío, sin embargo el autor de la sustracción no fue ubicado.

La moto, Honda Tornado 250 cc, que se encuentra tal como se aprecia en la imagen, está en poder de la Policía de Pellegrini y en breve será restituida al damnificado que ya fue puesto al tanto de esta novedad.

Otra moto recuperada

También trascendió que en las últimas horas, se logró recuperar una moto 110 cc. que había sido robada en general Villegas, la cual fue ubicada en la vecina localidad de Tres Algarrobos.