El intendente municipal lo confirmó este mediodía en una entrevista con Distrito Interior en la que se refirió al resultado d ela visita del Ministro Katopodis (ver aparte). Alli, el primer mandatario especificó que se trata de $ 165.000, no remunerativo, que se pagará por única vez en el marco de fin de año.

El Ejecutivo otorgó a lo largo del año un aumento que alcanzó el 26%; ese es el porcentaje que determina el monto anunciado.

El Decreto, enviado al Concejo Deliberante establece que no todos lo percibirán; quedarán exceptuados los funcionarios de la planta política, concejales y trabajadores de ley. A su vez, percibirán un proporcional aquellos agentes que se encuentren percibiendo el anticipo jubilatorio.

El pago aún no tiene fecha pero será dentro del mes de diciembre, al igual que el salrio y el aguinaldo que también están confirmados.