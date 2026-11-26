El martes 24 de noviembre, a las 11:00, en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal, se llevó a cabo el acto de apertura de sobres de la Licitación Pública N° 6/2026 (Expediente N° 9269/2026), correspondiente a la contratación del Servicio Integral de Fiscalización y Control Vial, a cargo de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Villegas.

Estuvieron presentes el intendente Gilberto Alegre; el secretario de Seguridad, Luis Plana; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Elgue; el director de Asuntos Jurídicos, Martín Belloso; personal de la Oficina de Compras , además de representantes de las empresas oferentes.

Se presentaron dos propuestas, de las empresas Detectra S.A. y Tránsito Seguro S.A. La licitación tiene por objeto la contratación de un servicio integral de fiscalización y control vial, con instalación y operación sobre las Rutas Nacionales 188, 33 y 226. La contratación comprende la provisión de equipamiento tecnológico, su instalación, configuración, puesta en funcionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo, así como los servicios asociados a la captura, digitalización, procesamiento, almacenamiento, validación técnica e impresión de los registros correspondientes a presuntas infracciones de tránsito, conforme al pliego y a la normativa nacional, provincial y municipal aplicable.

Los bienes, equipos e insumos instalados por el adjudicatario se integrarán de forma definitiva al patrimonio municipal, en contraprestación por la contratación. El plazo del contrato se establece en 48 meses.

La seguridad vial es una política pública que requiere acciones permanentes de prevención, control y fiscalización, orientadas a reducir los siniestros viales y promover el cumplimiento de las normas de tránsito. En ese sentido, se consideró necesario fortalecer las herramientas de control con tecnologías que permitan obtener registros objetivos, trazables y verificables, dada la extensión territorial del Partido, la presencia de rutas nacionales y la circulación permanente de vehículos particulares, comerciales y de transporte de cargas.

La documentación presentada será evaluada conforme a la normativa vigente, a fin de analizar la oferta y avanzar posteriormente con la correspondiente adjudicación.