Días pasados alumnos, equipo directivo y docentes de la Escuela Especial realizaron las jornadas de cierre deproyectos con una muestra estática y dinámica en la Plaza Principal, a la que fueron invitados alumnos de otros niveles y colegios.

A su vez, todo aquel vecino que se acercara era invitado a conocer lo realizado en el año que se va en las diferentes propuestas con las que cuenta el establecimiento educativo, carpintería, reciclado, además del libro recientemente terminado el que contiene todo lo necesario para saber cómo trabaja la escuela y quienes la integran.

Cada año es una muestra de superación e integración, de desarrollo y crecimiento; este no es la excepción, por el contrario, la mirada está puesta en lo que vendrá el próximo año. Carolina Ibáñez, directora del colegio habló con Distrito Interior contando detalles de la actividad que oportunamente estaban llevando a cabo, permitiendo saber más, recordando que muchos de lo que allí se pudo ver puede ser adquirido por la comunidad.