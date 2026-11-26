«Agradezco a los miembros del Rotary Club (General Villegas) por este reconocimiento de la trayectoria con el que me han distinguido.

Cuando se dedican muchos años al ejercicio de una profesión para la cual se tiene vocación, el tiempo va pasando rápido, sin sentirlo.

Y nunca se piensa que alguien pueda llegar a valorar las tareas realizadas como algo especialmente digno de tenerse en cuenta para ser acreedor de una distinción como esta.

Estas tareas, cumplidas durante muchos años, seguramente no fueron llevadas a cabo en soledad. Es por eso que considero indispensable aprovechar el momento para agradecer a quienes transitaron esta senda junto a mí. A mi esposa, quien estuvo a mi lado aún en los momentos más desagradables y a veces incómodos producidos por el ejercicio de la profesión.

También agradezco al resto de mi familia y mis amigos los que aún permanecen a mi lado y los que lamentablemente ya no están pero que con seguridad estarían muy contentos de acompañarme en este momento que hoy me toca vivir. Asimismo, agradezco a mis colegas, compañeros de ruta desde el comienzo, de muchos de los cuales recibí apoyo y de quienes, sin dudarlo, fui aprendiendo mucho durante todo el tiempo en que compartimos la tarea. No me puedo olvidar muy especialmente de agradecer de todo corazón a todo el personal de enfermería, de servicios y administrativos con los que trabajamos juntos, tanto en el ámbito hospitalario como privado, ya que sin su colaboración y su esfuerzo, la tarea del médico no podría ser realizada.

Cuando era niño y tenía que completar una tarea escolar, mientras mis amigos me llamaban y me esperaban en la vereda para jugar, mi padre exigía que terminara los deberes y antes de salir me apretaba el hombro y me decía recordá que no hay rosas sin espinas. Y esto me resultó siempre una gran verdad. Muchas veces durante el trabajo se tropieza con espinas, pero al final del tallo está la rosa.

Hoy esta distinción que recibo con orgullo es, sin dudas, una de las rosas más hermosas que se han presentado en mi vida. Muchas flores aparecen durante la vida de un médico y su perfume no se embriaga y se disfruta, pero también muchas veces se tropieza con espinas que nos hieren y que en ocasiones tardan mucho en sanar. Pelear a veces contra la muerte y a veces perder esa batalla es algo a lo que nunca me pude adaptar.

De la misma forma que no poder calmar el dolor y aliviar el sufrimiento me produce un pesar que tarda mucho en ser guardado en el olvido. A los médicos se nos enseña que debemos curar a los enfermos, que si no podemos curar debemos calmar las molestias y el dolor y cuando esto tampoco es posible debemos consolar. Esta tarea de consolar muchas veces es muy difícil.

Creo que las facultades de medicina deberían emplear parte de su currícula en enseñar técnicas para consolar a los pacientes y a sus familias y explicar al alumno cómo hacerlo de forma verbal y gestual. Comunicar las buenas nuevas es fácil y también agradable, pero comunicar las malas noticias es realmente difícil y doloroso. Algunas de estas cosas se valoran mucho más cuando uno cuelga el guardapolvo y observa desde afuera el acto médico.

Es el momento en que se pasa a estar ubicado del otro lado del mostrador, es decir, esta vez no ya como médico sino como paciente o como acompañante. Ahora, por la inexorable acción del almanaque, creo haber llegado al final de mi carrera profesional. Siento haber cumplido con quienes esperaban algo de mí y si hay algo que me reconforta el alma es el hecho de encontrarme en la calle con quienes fueron mis pacientes y recibir de ellos un saludo afectuoso.

A los chicos que he terminado en este momento su estudio secundario en la época mía terminando la primaria, a los chicos que deben alejarse para estudiar una carrera y al tiempo regresan a su pueblo, suelen ocurrirles algunas cosas visibles, anécdotas de vida que no se olvidan más. En mis comienzos profesionales había quienes me llamaban Doctor Ambos Mundos en referencia al negocio que tenían mi abuelo y mi padre y hoy escucho con enorme cariño que muchos me siguen llamando Doctor Carlitos. Esta es una satisfacción que solo se puede vivir en un pueblo del cual uno se siente que forma verdaderamente parte.

Como complemento a mi actividad médica, incursioné durante muchos años en la docencia dictando clases en establecimientos secundarios como el Nacional y la Escuela Media N° 1 y también en el nivel terciario del IMI. Hoy me llena de alegría encontrarme con quienes fueron mis alumnos y mis excompañeros docentes de quienes guardo excelentes resultados. A todos los quiero y me siento querido por ellos.

Reitero mi agradecimiento al Rotary y a toda esta ciudad de General Villegas donde nací, donde cursé mis estudios primarios y a donde decidí regresar para ejercer mi profesión y formar una familia. Nunca olvidaré el comienzo, es decir, mi paso por la vieja Escuela N° 17 que funcionaba en la esquina de Belgrano y Castelli, ni a mis maestras y compañeros de entonces. Puedo decir que de Villegas solo me ausenté 11 años para completar mi educación secundaria y universitaria.

Fueron esos años de adolescencia y juventud en que al que tiene que viajar le cuesta adaptarse a las dos puntas del camino y empieza a pasarle lo que dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá, pero estaba en mi destino volver para formar parte de la vida comunitaria de Villegas. Es por todo eso que vuelvo a agradecer de todo corazón al Rotary Club, una institución tan noble. A todos por acompañarme en este momento, muchísimas gracias».

Audio discurso Dr. Carlos García

Sobre Carlos García

Nació en General Villegas, el 11 de noviembre de 1940. Cursó sus estudios primarios en la Escuela N.º 17 y continuó su formación en el Liceo Militar General San Martín. Más tarde, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,

donde se graduó en diciembre de 1963.

Luego de ejercer en Tres Algarrobos, regresó a General Villegas en 1965, ciudad en la que desarrollaría la mayor parte de su vida profesional y a la que dedicaría décadas de trabajo y compromiso.

Su labor en el Hospital Regional fue fundamental. Se desempeñó en el área de Hemoterapia y desarrolló una extensa trayectoria como médico anestesiólogo, una especialidad que contribuyó a consolidar en nuestra ciudad y que también lo llevó a prestar servicios en localidades de toda la región. Formó parte, además, de los equipos fundadores de la Clínica Central y posteriormente de la Clínica San Marcos, continuando luego su actividad en la Clínica Modelo.

Pero su vocación no se limitó al ejercicio de la medicina. También dedicó muchos años a la docencia, formando generaciones de estudiantes en el Colegio Nacional, en la escuela secundaria de adultos y en el Instituto María Inmaculada. Desde su función como médico escolar, colaboró activamente con la fundación de la Escuela Especial N.º 501.

Su compromiso con la comunidad también se expresó desde la función pública: fue Director de Salud del Municipio entre 1989 y 1992 y concejal entre 1992 y 1996. Tuvo una activa participación en el Círculo Médico de General Villegas, institución que presidió en 1984, y ocupó distintas responsabilidades en organizaciones profesionales y comunitarias.

Y hay una dimensión de su trayectoria que merece una mención especial: su profundo interés por la historia y la memoria de nuestra ciudad.

A través de la Biblioteca Pública, Municipal y Popular Domingo Faustino Sarmiento, compartió investigaciones, testimonios y recuerdos que permitieron reconstruir parte del pasado local. Brindó charlas sobre la historia de la medicina local, la vida social de otras épocas y participó en producciones audiovisuales que rescataron la memoria de General Villegas. Su conocimiento, su prodigiosa memoria y su generosidad lo convirtieron en una fuente de consulta permanente para investigadores y para quienes trabajan por preservar la historia de este lugar.

Continuó ejerciendo la medicina hasta noviembre de 2020, cuando se jubiló, dejando detrás de sí más de cinco décadas de actividad profesional.