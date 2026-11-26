Esta noche en el Salón Dorado de la Municipalidad Rotary Club de General Villegas llevó a cabo, como parte de sus actividades anuales, Premio a la Trayectoria al Dr. Carlos García, Servicio Distinguido a Mujeres Entrelazadas, y por única vez, en el marco de los 100 años del nacimiento de Antonio Carrizo, el Premio que lleva su nombre a Kelly Bogliolo.

Como siempre, los alumnos del nivel secundario de todos los colegios del distrito elegidos por sus pares como mejores compañeros recibieron el reconocimiento.

Del mismo modo la Copa Fair Play, que en esta oportunidad se le otorgó al club Sarmiento de Ameghino, integrante de la Liga de Fútbol de General Villegas.

Fuera de la formalidad y la importancia que reviste el acto de manera general y particular, esta vez hubo un «algo» que lo hizo más especial aún.

Se le puede atribuir a varias razones, pero una de ellas puede que esté dada por la sensibilidad que existe en la sociedad en medio de la crispación, velocidad y preocupación con la que vivimos la mayor parte del tiempo. Estas acciones, ponen en relieve estilos de vidas que representan entrega por el otro, compromiso por lo elegido como profesión o modo de vida, o la conversión de una enfermedad en una acción positiva para quienes también la padece o puede padecerla, tal el caso de Mujeres entrelazadas.

En su discurso final, el intendente, destacó la decisión de Rotary de resaltar a estos vecinos, al tiempo que sostuvo que estos son los ejemplos que se deben dar a conocer en la batalla contra los flagelos que la sociedad enfrenta como la droga, y sus consecuencias.

El recuerdo de Antonio Carrizo, proyectado en un video producido por alumnos de la Escuel Secundaria N°1, modalidad Comunicación, quienes a su vez realizaron los cuadros con la imagen de Carrizo expuestos en el hall del palacio Municipal, reconocidos por Rotary y la actuación del músico Gonzalo Navarro, que lo hizo junto a su hija Elena Libertad, coronaron una noche en la que General Villegas celebro a su gente destacada con un mensaje en si, hacia adentro de la comunidad.