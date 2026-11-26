Esta tarde un lector de Distrito Interior que decidió meterse dentro de uno de los baches más grandes que existen en el acceso asfaltado entre ambas localidades del Partido de General Villegas, envió la imagen para que se tome dimensión de la gravedad de la situación.

La fotografía que tiene un toque de humor es en si un llamado de atención a un progresivo deterioro que esa arteria que conecta las provincias de Córdoba con Buenos Aires, único paso terrestre entre ambas, está sufriendo.

De no atenderse a tiempo, y como corresponde, pronto correrá la misma suerte que la Ruta Nacional 33 entre Piedritas y Cañada Seca cuyo estado es además de deplorable, un riesgo para quienes la transitan.

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