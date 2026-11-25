La imagen, tomada y enviada por un lector de Distrito Interior, muestra el estado de abandono en que se encuentra el transitado cruce d elas rutas 188 y 33..

Las dos trazas nacionales, una de las cuales, une los puertos de Bahía Blanca con Rosario, se encuentra a su vez seriamente comprometida por su estado, debido a los baches y deformaciones, lo que ha generado desde hace tiempo reclamos y acciones de vecinos que han intentado llamar la atención de las autoridades competentes, sin éxito, lamentablemente para los usuarios que sufren con muha frecuencia todo tipo de roturas, y accidentes, algunos con consecuencias fatales.

En este caso, la atención se pone sobre el cruce de ambas, frente a Villegas donde el pasto tampoco es cortado, los canteros y banquinas no son mantenidas y el resultado está a la vista. Sin exagerar, según elvehículo en el que se transite, si es de pequeño porte, cuesta ver si circula otro rodado en alguno de los sentidos.

El lector para dimensionar la altura del paso colocó junto a un cartel indicativo una moto que quedó prácticamente invisibilizada.

A metros de ese lugar se encuentra un campamento fijo de Vialidad Nacional, lo que hace aún más inentendible el estado de este importante cruce.

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