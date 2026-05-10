Cuando el viaje ya no ocurre sólo en el destino

General Villegas se ha vuelto a erigir estos días como uno de esos lugares donde la cultura sigue siendo motivo suficiente para salir a la carretera. La ciudad que Manuel Puig convirtió en ficción pasó a ser reconocida como un destino vinculado a Boquitas Pintadas. Sería un desperdicio que la región no utilizara este anzuelo para atraer turistas que buscan destinos con historia, que sirvieran de escenario para algo. Básicamente, turistas que buscan ser parte de una determinada narrativa y poder decir, yo estuve allí.

La motivación para un viaje

Hay viajes que no se explican por precios bajos, playas o modas pasajeras, se explican porque hay allí una identidad que sigue atrayendo a gente curiosa, lectora e interesada en sentir un lugar más allá de la fotografía rápida.

Precisamente por eso el turismo cultural sigue teniendo sentido en un momento en el que todo sucede a un ritmo acelerado. Hoy en día, incluso en vacaciones, es difícil no caer en la tentación de comprobar todos los puntos que los guías consideran obligatorios. Lo que pasa es que estos viajes terminan convirtiéndose en una obligación para cumplir listas y no sentir lo que realmente ese destino tiene para ofrecer. Es importante poder visitar ciertos lugares mundialmente famosos, pero no lo es menos visitar ciudades que ofrezcan descanso, o simplemente paisaje.

General Villegas se adentra un poco en el contexto cultural del destino. Quienes acuden allí no buscan sólo una escapada de fin de semana o un lugar tranquilo para cambiar de aires. Buscas un entorno que ya conocías de nombre, una conexión con la literatura argentina y un sentimiento de cercanía con una historia que parece más grande que el viaje en sí. El interés no sólo nace de la ciudad en sí, sino de lo que representa para quienes gustan de atravesar territorio, memoria y cultura. Pero ojo, toda esta experiencia sólo se consigue con la calma que tanto cuesta conseguir estos días.

El camino también pasó a ser parte de la experiencia

Quizás uno de los cambios más claros de los últimos años en los viajes es que viajar no empieza cuando llegas. En el pasado, la ruta casi siempre se consideraba una parada. Estaba el camino, la escala, la noche en un hotel de tránsito, las horas muertas hasta el check-in en el destino final, y todo ello se veía más como una espera que como una parte real del viaje. Ahora no. El viajero todavía quiere llegar, por supuesto, pero ya no deja estos momentos en blanco como antes.

A mitad del trayecto, el móvil empezó a ocupar un lugar que ahora parece natural. Sirve para ajustar tu ruta, buscar dónde comer, leer algo sobre la ciudad que se avecina, confirmar horarios y también para no pensar en cosas cuando el tiempo empeora. Se incluye sin pedir permiso una serie iniciada la noche anterior, un podcast, una conversación grupal, vídeos cortos o cualquier otro formato ligero. Lo digital no le quitó valor al destino. Simplemente cambió la forma en que el viajero pasa su tiempo entre una etapa y otra.

El entretenimiento digital llegó sin pedir permiso

Este detalle es más importante de lo que parece, porque demuestra que el turismo se ha vuelto más híbrido. Los visitantes siguen buscando experiencias reales, pero ya no lo hacen desconectados del entorno digital, ni como ayuda en el viaje, ni siquiera como garantía de entretenimiento cuando no hay nada que hacer. No sustituyó a los viajes, pero ya nadie viaja sin llevar el móvil.

Hay quienes aprovechan este tiempo para ver algo ligero, hay quienes juegan en el celular y también hay quienes dedican unos minutos a formatos más inmediatos, como casino en vivo, minijuegos o simplemente scrolling. Esto sucede precisamente porque funcionan muy bien durante esos descansos en los que simplemente quieres ocupar el descanso con alguna distracción antes de retomar tu ruta. El viaje ya no se trata sólo de movimiento y llegada y ahora incluye la forma en que cada persona gestiona la espera, la pausa y el tiempo libre entre un plan y otro.

El valor del lugar sigue estando en lo que ninguna pantalla ofrece

Aun así, lo más interesante es que esto no resta valor a destinos como General Villegas y quizás incluso haga lo contrario. En tiempos lentos, lo digital puede ganar, pero sobre el terreno, en el propio destino, es importante que lo digital siga en segundo lugar.