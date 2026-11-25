Esta mañana a las 8 horas, los bomberos acudieron al llamado por el vuelco de un automóvil que se había despistado y protagonizado un vuelco, quedando sobre uno de us laterales dentro del zanjón que corre paralelo al acceso asfaltado que une la ciudad cabecera con la localidad mencionada.

El conductor del rodado, un Peugeot 208, de 28 años, tuvo un desperfecto mecánico, lo que le produjo el accidente, sin consecuencias para su persona, de todos modos hasta el lugar se trasladó la ambulancia del SAE que finalmente no tuvo necesidad de trasladarlo al hospital.

En el hecho, que ocurrió a 7 kilómetros de Pinto, trabajaron personal de la Policía Comunal y Bomberos Voluntarios.