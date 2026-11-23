Durante los días domingo y lunes del feriado largo que transcurre, la Agrupación Scouts Cacique Pincén de General Villegas está llevando a cabo un campamento en su isla.

El mismo se realiza con las manadas de los más chicos ya que los mayores hace poco tiempo tuvieron el suyo, en este mismo lugar, con sus pares de Lincoln.

La actividad comenzó ayer lunes al mediodía y se extiende hasta las 12 horas de hoy.

Al caer el día del domingo visitamos el lugar en momentos en que dirigentes y scouts se preparaban para un juego que estaba vinculado con el arte, teniendo que adivinar personajes, de allí que una de las imágenes mostrara a algunos niños y niñas con difraces. A esa altura las actividades en contacto con la naturaleza habían transcurrido horas antes; aunque les esperaban las nocturnas y las de la mañana. Los mayores, unos seis dirigentes, que los acompañan en todo momentos también preparaban la cena.

En actividad constante, en permanente contacto con l anaturaleza, y lejos de las pantallas que es el gran desafío de estos tiempos, el scautismo, que s elleva a cabo con mucho esfuerzo, y de esto la Agrupación Cacique Pincén sabe mucho, para estar recuperando el terreno que la tecnología ganó.

Con proyectos, planes de viajes y fomentando las buenas costumbres, continúan estando siempre listos.