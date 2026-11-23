A las 20:50 horas de este domingo los bomberos voluntarios acudieron a un incendio que se estaba produciendo en la calle Rivadavia y Mercedes Sosa, en cercanías del basurero. Esa fue la razón del llamado de la sirena, tal lo adelantado oportunamente por Distrito Interior.

De acuerdo a lo consultado, el incendio de esa magnitud se produjo de manera accidental, luego que el propietario de esa estructura, un pequeño galpón, a unos metros, alejada, de la casa, iniciara el fuego con el fin de exterminar insectos. Aprentemente, al no dar aviso previamente, los vecinos alertados por la magnitud de las llamas llamaron de inmediato al 911.

No quedó claro si la idea era exterminar o ahuyentar mediante el fuego y el humo, o su intención fue quemar por completo el lugar para terminar con lo que serían, según el testimonio de vecinos, con piojillos. De todos modos en el interior no había elementos por lo tanto los daños fueron solamente materiales.