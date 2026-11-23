Un hombre de 37 años, identificado como Pablo «El Ruso» Taulamet, oriundo de Lincoln, falleció este domingo luego de un presunto accidente con una moto de agua en el Parque Natural Laguna de Gómez, en Junín. El episodio ocurrió alrededor de las 19.15, en inmediaciones del Camino Costero, y las circunstancias que rodearon el hecho son materia de investigación.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes policiales, la víctima habría sufrido una caída mientras se encontraba en una moto de agua, por motivos que todavía no fueron establecidos.

Tras el episodio, el hombre fue asistido y trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos de Junín, con acompañamiento de un móvil policial y de una persona que se encontraba con él.

Según trascendió, ingresó al centro de salud inconsciente y sin signos vitales. Las autoridades trabajan en una autopsia para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho, informó Democracia.