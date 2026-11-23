El navegante de General Villegas Félix Cirigliano, experimentado en el mundo de esta disciplina del automovilismo, corrió este fin de semana el Gran Premio Coronación, que tuvo lugar los días 20, 21 y 22 de noviembre.

Cirigliano junto al piloto Fernando Andés, con quien fue campeón en el año 1988, obtuvo en esta oportunidad el sub campeonato.

El binomio corrió en la categoría N7 a bordo de un Volkwagen Gol.

Esta carrera tuvo para el villeguense rango de homenaje ya qu elos organizadores y el municipio lo homenajearon al haber vuelto a correr, tras 40 años de su primer podio en esa misma ciudad en marzo de 1986.

Al subir a la rampa a recibir una plaqueta de reconocimiento, Félix Cirigliano agradeció a la vida la oportunidad de volver a correr y a Ameghino que fue testigo de su vuelta, como de aquella primera alegría; finalmente concluyo con un «viva el rally».