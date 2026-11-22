Una pared, la que sostiene el cartel de la vieja entidad deportiva a la que pertenecía el velódromo, cedió, desprendiéndose una importante parte que quedó colgando.

Incluso se encuentran en el bloque los hierros del cartel que identificaba al lugar.

Esta situación ocurrida, al parecer, recientemente, fue advertida y es puesta en conocimiento de las personas que transitan allí y autoridades competentes para que lo retiren s fin de evitar un accidente.

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