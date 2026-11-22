La Comisión del barrio Arardecer de General Villegas presentará esta tarde oficialmente la bandera que los identificará; será en el marco de los festejos por el Día de la Tradición que incluirá a las 17 hiras un desfile criollo alrededor de la plazoleta.

A su vez desde el mediodía se encuebtran las diferentes propuestas gastronómicas funcionando, los artesanos con sus puestos y el escenario por el que pasarán diferentes artistas.

Por la tarde, luego del Desfile habrá un breve acto en el que quedará izada la bandera.