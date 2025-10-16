AMPLIAMOS: vuelco de un camión entre Piedritas y Cañada Seca, una persona herida

El rodado, un camión que transportaba aberturas, proveniente de la provincia de Santa Fé, volcó a unos 12 kilómetros de Piedritas, aparentemente como consecuencia del estado de la ruta.

El conductor habría maniobrado bruscamente lo que produjo el vuelco.

Como consecuencia, su acompañante, fue trasladado al hospital de general Villegas con golpes (se desconoce su estado)

El accidente se produjo esta mañana antes de las 7:30 horas, y requirió de la intervención de los bomberos, personal policial y el SAME.