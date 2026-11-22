Destouches, a metros de Cacique Pincén, cerca de la cancha del club Sportivo, este gran bache que lleva un largo tiempo, casi un año aseguran los vecinos, los preocupa dado que su tamaño y profundidad crecen, sin solución concreta a la vista.

Es reparado, tapado con material que dura apenas unos días y vuelve a su estado anterior, o peor.

Lamentablemente esta es una de las tantas arterias en la ciudad que sufre este deterioro; las pérdidas de ABSA, y en muchos casos el paso de camiones que circulan sin control, son las principales causas de esta situación que es abordada con piedra y brea, pero no soluciona el problema.

En esta oprotunidad una lectora decidió fotografiar el pozo y enviar a Distrito Interior (Whtasapp 3388 672080) las imágenes para reclamar una vez más con la esperanza que esta, o alguna vez, el bache desaparezca.