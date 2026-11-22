En la tarde de ayer, Luis, padre de Elías, de 27 años, quien espera por la prótesis para una de sus piernas, internado en el hospital de general Villegas, comunicó que lograron recaudar los dos millones de pesos que requerian para la compra de la prótesis.

Elias Rebgliatti circulaba en su moto cuando chocó de frente a un auto que circulaba por su mano, causando en el rodado serios daños, y en sí, una fractura en la parte superior del fémir izquierdo. Por este motivo, oportunamente su padre expresó que se trató de un error de su hijo al conducir una moto por donde no debía; que si bien, al hecho no lo pasaba por alto, lo urgente en esete momento es logarar la intervención quirúrgica de su hijo. Así lo entendió la gente que inmediatamnete, apenas iniciada la campaña, donó dinero y contribuyó con la compra de pollos que permitió reunir el monto necesario.

El 1 de diciembre, fecha otorgada para la operación, le será colocada la prótesis y tras la recuperación podrá iniciar con lo necesario para recuperar la movilidad.