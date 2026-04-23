Testimonio de la mujer que halló al ladrón dentro de la casa: «Hoy me tocó vivir algo que siempre pensamos que le pasa a otros»
Hoy me tocó vivir algo que siempre pensamos que le pasa a otros … hasta que te pasa a vos, comenzó relatando Solange Esco, lo que sería una minuciosa descripción que permite situarse en su lugar.
«Entré a trabajar como cualquier mañana, con la rutina de siempre. Abrí la puerta, fui a la cocina y ahí estaba: todo destrozado. En segundos, el miedo te invade el cuerpo, la cabeza se acelera, el corazón late distinto.
Salí corriendo a la comisaría … y cuando volví con cuatro policías, lo impensado pasó, el ladrón todavía estaba adentro, o sea que en la primera oportunidad que entre él estaba ahí, no me escucho, no lo ví !!!. No sé qué hubiera pasado si nuestros ojos se hubieran visto. Sin dudas, Dios estuvo conmigo.
Fue una escena de película, de esas que ves desde afuera y pensás “qué locura”… hasta que sos vos la que está ahí, parada, sintiendo la vulnerabilidad en carne propia.
En ese momento entendés algo muy fuerte, somos frágiles. Más de lo que creemos. Vivimos pensando “a mí no me va a pasar”, hasta que un día pasa y todo cambia en un segundo.
Sentí miedo, angustia … pensé en mi hija, en todo.
Pensé en lo fácil que algo podía haber salido mal. Pero también, en medio de todo eso, pasaron cosas que todavía me cuesta creer. Se dio todo de una forma increíble, y sí, lo agarraron. Y eso también se siente como un pequeño alivio dentro de tanto caos.
Hoy me queda una mezcla de emociones. La sensación de haber estado expuesta, de haber estado en riesgo y al mismo tiempo, la certeza de que algo me cuidó.
Ojalá no tengamos que acostumbrarnos a vivir así. Ojalá podamos volver a sentirnos seguros en lugares que deberían ser tranquilos, porque nadie está exento, porque nos puede pasar a cualquiera.
Y cuando pasa … te cambia.