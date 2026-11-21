Hernán Marrafino, titular del grupo cuyo nombre se identifica con su apellido, explicó por qué iniciaron una avanzada con precios muy bajo sen repuestos de motos, principalmente las de baja cilindrada, entre ellas, las 110 cc. que son una de las más usadas en la zona.

Acuerdos con distribuidores de compras grandes y sostenidas en el tiempo le permiten hoy tener mejor precio del mercado.

Enfocado en los diferentes negocios, las concesionaria Fiat, RAM, Jeep, Citroën y Peugeot, también Honda (oficial), el empresario invitó a conocer todos lso productos en sus locales de General Villegas, en calle Moreno y Avenida Chassaing Sur.