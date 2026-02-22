Un vecino de General Pinto murió en trágico accidente en Lincoln

El siniestro vial se registró anoche, cerca de las 23 horas en la intersección de la Ruta Nacional 188 y la Av. García Tuñón, en el acceso al Parque Industrial de Lincoln, donde un motociclista perdió la vida como consecuencia de un fuerte impacto contra un camión.

Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Motomel 150 que circulaba en sentido General Pinto–Lincoln colisionó contra un camión que salía desde el Parque Industrial con dirección a la ruta. El choque se produjo en un sector de intenso tránsito, tanto de vehículos particulares como de transporte de carga.

Producto del violento impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar. La víctima fue identificada como Gustavo «Yiyo Videla, de 52 años, oriundo de General Pinto. En tanto, el conductor del camión —de quien se informó que es oriundo de Lincoln— resultó ileso.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de Policía Vial, personal del SAME y Defensa Civil, quienes desplegaron un amplio operativo para asistir en la emergencia y ordenar la circulación vehicular. También la Policía Científica que realizó las pericias correspondientes.

La investigación quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar la mecánica del hecho y establecer las responsabilidades del caso, precisó Democracia.