Por unanimidad (68 votos a favor), el Senado sancionó la llamada «Ley Joaquín», sobre medidas de seguridad en actividades deportivas y recreativas, surgida a partir del caso de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años oriundo de Ramos Mejía que en enero pasado murió luego de que un arco de fútbol cayera sobre él durante un campamento en Neuquén.

En el recinto estuvieron la mamá de Joaquín Gallo, Serena Campos Lobos, quien estuvo en General Villegas participando de una charla sobre la Ley, y Yesica Toledo, mamá de Augusta Cosiansi, la villeguense que el pasado 6 de octubre perdió a su hija en un trágico accidente cuando patinaba en un gimnasio de la ciudad. Lo ocurrido unió a ambas en la misma lucha, para que ninguna familia más pase por este inmenso dolor evitable; al mismo tiempo la causa, en el caso de General Villegas continúa adelante en lo penal y civil, precisó Yesica en una entrevista con Distrito Interior.

La norma fue impulsada por los padres del menor y presentada a través de la diputada de Unión por la Patria Luciana Potenza, oriunda de la misma localidad que la familia. Tras consensuar cambios en el dictamen con el oficialismo, el texto también había obtenido la unanimidad en la Cámara baja el 27 de agosto.

A través de la ley se establece «la obligatoriedad de medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo o juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados, destinados a prácticas deportivas y/o recreativas, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes y de toda persona que haga uso de dichos elementos».

Las instituciones tanto públicas como privadas «deberán asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumpla con condiciones óptimas de estabilidad, sujeción y amortiguación para prevenir desprendimientos, vuelcos o impactos graves conforme a las especificaciones de anclaje, peso y protección para cada disciplina y/o juego de plaza que establezca el órgano coordinador, sin perjuicio de aquellas disposiciones complementarias que establezcan las jurisdicciones en el marco de su respectiva normativa de adhesión y reglamentación».

A su vez, se indica que la Subsecretaría de Deportes de la Nación «funcionará como órgano de coordinación y asistencia para la aplicación de la ley, elaborando estándares técnicos mínimos y las guías de implementación de las medidas de seguridad establecidas».

«Los controles, inspecciones y las certificaciones o habilitaciones serán realizados por dicha autoridad en el marco de sus competencias, debiendo estas últimas exhibirse de forma permanente en las instituciones correspondientes, en lugar visible y de fácil acceso al público», reza el texto.

También dispone que «las compañías de seguros, al momento de dar cobertura a una institución de estas características, deberán requerir la acreditación del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas» en la ley.

En tanto, cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires «establecerán, en su legislación de adhesión o reglamentación, la autoridad local de aplicación, el régimen de control y supervisión del cumplimiento de la presente ley, y eventuales sanciones y multas, conforme a sus competencias territoriales».

Durante el debate, el senador peronista Fernando Salino recordó quién era Joaquín y destacó: «Lo que me parece más valioso de señalar es el tremendo valor que tienen que tener las familias para, en medio de semejante desgarramiento, desolación, tener la entereza para que se termine generando un hecho positivo y útil para la sociedad, para que esto no vuelva a suceder».

Tras repasar los puntos principales de la iniciativa, el puntano observó que «más allá de que el proyecto no contenga una asignación presupuestaria» sería «importante» que haya «una política de sostenimiento de los clubes, de fomento de la actividad deportiva en instituciones» para que la Ley Joaquín alcance efectivamente sus objetivos.

A su turno, el radical Maximiiano Abad señaló que «esta ley nace de una muerte que podría haberse evitado». Y, a continuación, ponderó «el compromiso, la tenacidad y la convicción de su familia y de muchos que, con solidaridad los acompañaron, y se pudo sancionar en la provincia de Buenos Aires una ley por unanimidad».

«Hay que generar condiciones para que los clubes de barrio estén como corresponde», aseguró y resaltó que «estamos en un contexto en el que niños, niñas y adolescentes están muchos con problemas de salud mental; hemos visto cómo crecen las estadísticas de suicidio adolescente. Por eso hay que potenciar los clubes de barrio y el deporte».

En tal sentido, el bonaerense dijo: «Queremos chicos que hagan deporte, disfruten de la plaza, pero que cada uno vuelva sano y salvo a su casa». Luego, leyó los nombres de otros chicos que perdieron la vida en similar situación.

Finalmente, el oficialista Bruno Olivera Lucero lamentó que el caso de Joaquín «no fue un caso aislado» y enumeró otros fallecimientos de menores en su provincia.

«La práctica deportiva cumple una función social realmente extraordinaria», manifestó el sanjuanino y agregó: «El club tiene que ser un lugar de formación, de contención, y tiene que ser también un lugar seguro». «La importancia radica en una responsabilidad preventiva, que debe traducirse en acciones concretas», observó y enfatizó que «hay que hacer que esta ley se cumpla, hay que darle difusión».