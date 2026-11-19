El domingo Pintense recibió en su cancha a clásico rival local, al que le ganaba por l ampinima diferencia faltando pocos minutos para el final.

Se jugaba una pelota parada cuando desde la hinchada de Deportivo, comenzaron a arrojar elementos, entre ellos, cubiertas que cayeron dentro de la cancha.

Este aspecto del conflicto merece una observación ya que se había dispusto un importante despliegue policial que al parecer fue burlado; sin embargo, al consultar a las fuentes correspondientes, se presume que en el caso de los neumáticos, fueron pasados por encima del tapial. Lo mismo habría ocurrido con otros objetos que también arrojaron.

En medio del tumulto, siempre en la parcialidad visitante, se produjeron peleas entre ellos que derivaron en golpes de puño a pesar de los intentos, incluso de los propios jugadores del azul, de pedir a su gente que se calmaran, y permitieran que el partido culminara.

A esa altura el encuentro estaba en los 90 minutos (asi se aprecia en la transmisión que Pintense estaba realizando).

Finalmente el árbitro pitó el final y pudo concluirse el encuentro sin quejas dentro de la cancha. Afuera continuaron algunos desmanes sin qu epasaran a mayores. Ello fue lo que evitó que las autoridades policiales a cargo del operativo de seguridad evitaran que la Infantería, presente en el lugar, interviniera. La fuente consultada, explicó a Distrito Interior, que se tomó esa decisión ya que habían concurrido familias, por lo que había muchas mujeres y niños.

Superada esa instancia, se iniciaron las actuaciones enmarcadas en la Ley del Deporte las que permitieron identificar a 5 o 6 personas que protagonizaron los hechos más violentos a los que se les aplicará la Ley 11.929, que entre otras sanciones permite la prohibición de ingreso a todo evento deportivo en cualquier punto del país, además de adquiri antecedentes.

Por otra parte, se sancionará a simpatizantes de Pintense, quienes hicieron uso de pirotecnia, prohibida por la ordenanza municipal N° 4353. En este caso se le dio intervención al Juzgado de Paz y Aprevide.

Los dirigentes de ambos clubes habrían mantenido reuniones con las autoridades policiales y/o judiciales intervinientes, avalando todo lo actuado, dejando en claro que en ninguno de los casos se dará amparo a los violentos y quienes con sus acciones atenten contra la convivencia sana.

A su vez Deportivo emitió un comunicado posterior a lo ocurrido en el que manifiesta su rechazo a los hechos de violencia.