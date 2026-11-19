Este jueves, tal como estaba previsto, la empresa Camuzzi y el municipio iniciaron con las tareas de ampliación para la red de gas domiciliario en un sector de la ciudad cabecera.

Facundo Blanco, Secretario de Gobierno, contó a Distrito Interior que se trata de la materialización de las gestiones que iniciaron hace aproximadamente un año y medio atrás ante la empresa prestadora del servicio, con este objetivo; que los frentistas n tengan que afrontar el costo de la obra.

El acuerdo contempla que la Municipalidad se encarga de la realización del zanjeo con maquinaria y personal propios, entre otros requerimientos de la logística y la empresa del resto. Los vecinos por su parte afrontan el costo de la instalacion a sus casas.

Camuzzi exige que se tenga un estimativo de los frentistas que estarían dispuestos a conectarse, para ello el Estado local realizó un relevamiento que fue entregado oportunamente. Con ello y la factivilidad fue posible avanzar en la concreción de este primer tramo estimado en 150 metros, que se dio esta mañana.