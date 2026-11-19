A General Villegas lo caracteriza el crecimiento del parque automotor, generando dificuktadws para obtener un lugar donde estacionar en zona céntrica.

En ese sentido, sobre calle San Martín, a.metros de Moteno, frente al edificio donde funciona Tránsito, existe un tramo que estaba destinado al camión de caudales frente a una entidad bancaria que se retiró de la ciudad, quedando el lugar sin actividad.

Ante ello surge la duda sobre la vigencia de la prohibición o no de estacionar. Si así no fuera, la ciudad recuperaría un valioso lugar aportando alivio al tránsito vehicular.