Lectores de Distrito Interior y vecinos del barrio donde ocurrió el hecho se sorprendieron por la presencia esta mañana de un móvil de la Policía Científica frente a una vivienda en la calle Ithurbide, casi Laurent, en el barrio El Molino.

Horas antes, alrededor de la 1:00 en el interior del inmueble se había producido una situación angustiante en la que falleció un hombre de 37 años, que sería oriundo de la localidad de Banderaló.

De acuerdo a la información recabada la víctima se encontraba durmiendo junto a su pareja cuando ésta es sorprendida por el quien habría sufrido una descompensación. Ante ello, y la presunción que no respiraba dio aviso al SAME. Una vez en el lugar la médica a cargo del equipo de Emergencias constata el deceso.

Como parte del protocolo en casos como éste se dio intervención a la Policía y Policía Científica a fin de determinar los causales de la muerte, más allá del testimonio anteriormente detallado, aunque se habría tratado de un evento cardíaco.