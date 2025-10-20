Eugenia Quevedo hace bailar a General Villegas en la medianoche

La cantante cordobesa, sensación cuartetera del momento junto a LBC, actúan desde pasadas las 23 horas en el estadio del club Sportivo.

La fría noche se colmó de gente que llegó desde diferentes puntos de la región para disfrutar de un show por el que vale la pena abonar una entrada.

Carismática, y con un éxito atrás del otro, hace bailar a la gente que la disfruta en tres presentaciones de 40 minutos cada una.

Este evento es el primero que se realiza en el estadio de «El Pulpo», y dada la respuesta del público, podría haber más en los próximos meses.

Esta propuesta le dio a este domingo, Día de la Madre, una excusa más que valida para salir de la rutina.