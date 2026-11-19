El pasado lunes, el intendente Gilberto Alegre mantuvo una reunión en la Delegación Municipal de Piedritas con vecinos de la localidad interesados en la adquisición de terrenos. Estuvo acompañado por los secretarios de Obras Públicas, Marcelo Elgue, y de Servicios Públicos, José Rementería.

Durante el encuentro, el jefe comunal explicó la modalidad y los pasos que debían seguir para realizar sus ofertas, brindó información y aclaró las consultas de los vecinos sobre el procedimiento.

La reunión se enmarca en la política habitacional anunciada por el Municipio, que puso a disposición de los vecinos de Piedritas 45 lotes municipales destinados a la construcción de viviendas. La medida fue autorizada por la Ordenanza Nº 6814, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante y promulgada mediante el Decreto Nº 1511, y establece que los terrenos serán destinados exclusivamente a vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

A los 45 lotes de venta directa se suman 8 terrenos reservados para adjudicación sin cargo o donación, conforme a las condiciones y prioridades de la normativa vigente. Los valores de base estimativos se ubican entre $8.415.000 y $13.770.000, según las características de cada lote, y se contempla la posibilidad de acceder a planes de pago en cuotas.

Entre las condiciones, los adjudicatarios deberán construir la vivienda dentro de los dos años posteriores a la adjudicación y cumplir con un plazo mínimo de permanencia de diez años, para garantizar que los terrenos cumplan su finalidad habitacional.