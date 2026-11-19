El intendente Alegre dialogó en Piedritas con los vecinos interesados en acceder a un terreno municipal
Durante el encuentro, el jefe comunal explicó la modalidad y los pasos que debían seguir para realizar sus ofertas, brindó información y aclaró las consultas de los vecinos sobre el procedimiento.
La reunión se enmarca en la política habitacional anunciada por el Municipio, que puso a disposición de los vecinos de Piedritas 45 lotes municipales destinados a la construcción de viviendas. La medida fue autorizada por la Ordenanza Nº 6814, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante y promulgada mediante el Decreto Nº 1511, y establece que los terrenos serán destinados exclusivamente a vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
A los 45 lotes de venta directa se suman 8 terrenos reservados para adjudicación sin cargo o donación, conforme a las condiciones y prioridades de la normativa vigente. Los valores de base estimativos se ubican entre $8.415.000 y $13.770.000, según las características de cada lote, y se contempla la posibilidad de acceder a planes de pago en cuotas.
Entre las condiciones, los adjudicatarios deberán construir la vivienda dentro de los dos años posteriores a la adjudicación y cumplir con un plazo mínimo de permanencia de diez años, para garantizar que los terrenos cumplan su finalidad habitacional.