Rotary General Villegas reconocerá a diferentes vecinos, en algunos casos de manera individual, en otros por su trabajo colectivo, que a lo largo de su vida, aún vivos, han dejado o van dejando una huella marcada en la sociedad. Victoria Crespo, presidente de la entidad, habló con Distrito Interior, contabdo los pormenores de estos reconocimientos, y la realización de uno en particular que lleva el nombre de Antonio Carrizo, en el marco del centenario de su nacimiento.

Premio a la Trayectoria: Dr. Carlos García

Servicio Distinguido: Mujeres Entrelazadas

Permio Antonio Carrizo: Kelly Bogliolo

La ceeremonia que incluye el reconocimiento a los mejores compañeros de los colegios de todo el distrito será a las 20:30 horas en el Palacio Municipal.

A su vez, Rotary, continúa con actividades por lo que resta del año, proyectando hacia 2027. En ese sentido llo más inmediato es la venta de cajas navideñas que resultan una tradición en la ciudad, por su calidad y variedad de productos; lo recaudado, como cada acción que los rotarios emprenden, tiene como fin recaudar para causas que retornan a la comunidad.